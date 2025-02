Procuradoria da Mulher realiza 1º Ato em Celebração ao Dia Internacional da Mulher

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna convida a população para o 1º Ato em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O evento, que terá caminhada, atrações musicais, feira de empreendedorismo e serviços de saúde, é uma realização da Procuradoria da Mulher com o apoio da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), ACIJ (Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna), do Conselho de Direitos da Mulher, da Polícia Civil – Setor de Proteção à Mulher e da Prefeitura Municipal.

➡️ Confira a programação:

Inscrição: O evento acontecerá na Praça Umbelina Bueno, a partir das 8h00. Nesse horário, serão feitas as inscrições para participação da caminhada.

Aquecimento com Fitdance: Às 8h30, ocorrerá a abertura do evento, com uma aula de FitDance para aquecimento das participantes.

Caminhada: Em seguida, por volta das 09h00, começa uma caminhada pelas ruas do centro, que tem seu final retornando para a Praça.

Apresentação Musical: Após a caminhada, a Praça será palco de apresentações musicais, com a Banda Forró das Marias e performance de Dança do Ventre, tudo até às 12h.

Serviços e Empreendedorismo Feminino: Haverá também barracas de diversos serviços oferecidos por mulheres empreendedoras da cidade, valorizando o trabalho feminino e a economia local.

Orientação em Saúde: Alunos da Unifaj oferecerão orientação médica e nutricional no local, promovendo a saúde e o bem-estar das mulheres.

A vereadora Graça Albaran (PSD), idealizadora do Ato, organizado pela Procuradoria da Mulher, destaca a importância do evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Segundo ela, a data é um momento de reflexão sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda precisam ser superados, além de ser um dia para celebrar a força e a resiliência das mulheres e reafirmar o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

➡️ Serviço

Evento: 1º Ato da Procuradoria da Mulher em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Data: 8 de março

Horário: Das 8h00 às 13h00

Local: Praça Umbelina Bueno, Centro

Entrada: Gratuita

Sobre a Procuradoria da Mulher

A Procuradoria da Mulher no Poder Legislativo de Jaguariúna desempenha um papel crucial na luta pela igualdade de gênero e na defesa dos direitos das mulheres. Suas ações abrangem diversas áreas, visando tanto a proteção quanto a promoção dos direitos femininos.

Ela é formada por seis vereadoras que formam a maior bancada feminina entre os Legislativos da RMC (Região Metropolitana de Campinas); são elas: Graça Albaran (PSD), Priscila Adabo (PP), Rose Guerreira (REP), Paula Savioli (PP), Geruza Reis (PP) e Ana Paula Espina (POD).

Principais ações:

Apoio e acolhimento:Oferece suporte a mulheres em situação de violência, assédio ou discriminação, direcionando-as para órgãos competentes, como Delegacias da Mulher, Defensorias Públicas e centros de assistência social.

Cria canais de denúncia seguros e confidenciais, garantindo o anonimato e a proteção das vítimas.

Fiscalização e acompanhamento:Monitora a efetiva implementação de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos das mulheres.

Acompanha de perto a aplicação da Lei Maria da Penha e de outras legislações relevantes para a igualdade de gênero.

Promoção da igualdade de gênero:Propõe e apoia projetos de lei e iniciativas que visam a inclusão e a valorização das mulheres na política, no mercado de trabalho e em todas as esferas da sociedade.

Realiza campanhas de conscientização para combater a violência doméstica, o assédio, o feminicídio e outras formas de discriminação, além de promover o empoderamento feminino.

Formação e educação:Organiza palestras, seminários e cursos sobre direitos das mulheres, igualdade de gênero e estratégias de combate à violência.

Incentiva a participação das mulheres na política e em espaços de poder, oferecendo capacitação e apoio.

Articulação e parcerias:Colabora com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e organismos internacionais para fortalecer as políticas de gênero e ampliar o alcance de suas ações.

Cria redes de apoio e promove o intercâmbio de boas práticas entre procuradorias de diferentes níveis legislativos.

Ações preventivas:Desenvolve programas educativos para escolas e comunidades, visando promover o respeito, a igualdade e uma cultura de não violência.

Estimula a adoção de ações afirmativas no âmbito do poder público e privado, visando a igualdade de oportunidades.