Profissionais de Educação Física são homenageados em sessão solene na Câmara de Santo Antônio de Posse

Celebração marcou o Dia do Profissional de Educação Física e contou com parceria do CREF4/SP

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizou, na noite desta quarta-feira (24), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. A celebração foi realizada em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP), a partir de lei de autoria da vereadora Claudia Pinho Lalla.

Durante a solenidade, foram homenageados os educadores físicos Carlos Roberto Ortiz de Campos Filho, Dayani Nayara Barsi, Lucas Rafaldini Martins Fontaniello e Paulo Henrique Fogari, reconhecidos por sua contribuição à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da população possense.

O evento destacou a importância do trabalho desses profissionais, que atuam diretamente na promoção de hábitos saudáveis, no incentivo à prática de atividades físicas e no fortalecimento da saúde preventiva no município.