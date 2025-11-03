PROGRAMA JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA VISITA BAIRRO ROSEIRA DE CIMA NESTA SEXTA
O bairro Roseira de Cima vai receber mais uma edição do programa Jaguariúna Solidária. A ação acontecerá nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, das 9h às 14h, no Parque Maria Estela Bianco Torres.
O Jaguariúna Solidária oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.
O objetivo aproximar a comunidade e reforçar os laços de solidariedade entre os moradores, fortalecendo a rede de apoio social do município.
Jaguariúna Solidária
Data: 07/11 (sexta-feira)
Horário: das 9h às 14h
Local: Parque Maria Estela Bianco Torres, bairro Roseira de Cima