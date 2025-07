PROJETO ABRE INSCRIÇÕES EM JAGUARIÚNA PARA FORMAÇÃO GRATUITA EM BORDADO E BOLSA-AUXÍLIO

A partir do dia 19 de julho, estarão abertas as inscrições para o projeto “A Arte de Bordar pelo Brasil: Bordando Sonhos”, que chega a Jaguariúna por meio de uma parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa oferece formação gratuita em bordado com pedrarias para 100 mulheres a partir dos 14 anos, com fornecimento de material didático e bolsa-auxílio de R$ 350,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho pelo link: https://forms.gle/YhN9ek1v29yjN7Ey5.

Com oficinas presenciais marcadas para acontecer de 4 a 8 de agosto, no Espaço Azul do Parque Santa Maria, o projeto é conduzido pela artista Fernanda Nadal e visa resgatar memórias, promover o empoderamento feminino e oferecer oportunidades de geração de renda por meio da arte do bordado.

Serão duas turmas com 50 alunas cada, nos seguintes horários: das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. O encerramento da formação será no dia 9 de agosto, com uma exposição especial das produções na Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna.

A iniciativa dá prioridade a mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente sem vínculos empregatícios, pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme autoreconhecimento informado no momento da inscrição.

A bolsa-auxílio de R$ 350,00 será paga em duas parcelas: a primeira no início das aulas e a segunda ao final do curso, mediante conclusão. O valor visa contribuir com os custos de transporte e apoiar as participantes em sua jornada rumo à autonomia financeira.