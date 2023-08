Projeto “Cine Leitura” quer aproximar crianças da literatura e do audiovisual

Escolas de Santo Antônio de Posse recebem o projeto no dia 22 de agosto

Para fomentar e difundir a literatura e o audiovisual, o projeto “Cine Literatura” será realizado gratuitamente em duas escolas públicas de Santo Antônio de Posse (SP) no dia 22 de agosto, com sessões às 10h30 e 14h00.

O projeto Cine Leitura também fará a doação de estruturas físicas de cinematecas juntamente com acervos de livros e filmes para o público infantil para instituições sem fins lucrativos e espaços culturais públicos.

A estrutura da cinemateca conta com projetor e home theater, 80 exemplares de livros de literatura infantil, com 50 títulos diferentes, 10 exemplares de livros de literatura infantil impressos em braile e 40 DVDs de títulos diferentes de filmes infantis.

Segundo dados da 5ª edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, no sudeste apenas 42% da população é leitora. O incentivo da leitura desde a infância é importante para que o cenário da leitura no Brasil prospere.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “As Loucuras da Vó Grana” tem a produção da 3S Produções e apoio da Webka, com patrocínio da Croda, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Oferecer às crianças um espaço lúdico e inspirador é o nosso objetivo. Nós acreditamos que a leitura é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Portanto, estamos cumprindo a nossa missão ao motivar as crianças a estarem perto dos livros e a terem acesso à cultura”, afirma Rogério Cezar Bahú, presidente da Renovias.

Serviço:

“Cine Leitura”

Em Santo Antônio de Posse(SP):

22/08 – 10h30

EMEF e Eja” Maria Vicençotti”

Rua Girolomo Romio, 320 – Santo Antônio de Posse, SP

22/08 – 14h00

EMEF Isaura de Carvalho Coelho

R. Prof. Aristídes Gurjão, 600 – Santo Antônio de Posse, SP