PROJETO ESPORTIVO DO GOVERNO ESTADUAL

O diretor de Esportes e Lazer de Santo Antônio de Posse, Carlos Roberto Ortiz de Campos Filho, o Professor Carlão, e o prefeito municipal João Leandro Lolli estiveram nesta quarta-feira (23) na Secretaria de Esportes do Estado, em São Paulo, para uma reunião com o secretário Aildo Ferreira.

Eles pediram o apoio da Secretaria para a viabilização de projetos de esporte e lazer na cidade, pleiteando em especial que a Posse seja contemplada com o projeto “Areninha” do governo estadual. Trata-se de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED feito em parceria com os municípios, que disponibilizam o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica.