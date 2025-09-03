PROJETO INÉDITO EM ESCOLA DE JAGUARIÚNA UNE VACINAÇÃO CONTRA HPV E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Saúde e Educação, realizou uma importante ação do Programa Saúde na Escola (PSE) em conjunto com o Programa de Boas Práticas em Saúde. Voltada para adolescentes de 12 a 17 anos da Escola Professora Oscarlina Pires Turato, no bairro Tanquinho Velho, a atividade “Na Moral, Se Cuida” é um projeto-piloto com o objetivo de ampliar o cuidado com a saúde dos jovens nas escolas do município.

A iniciativa oferece a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) e promove ações educativas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ao todo, 60 alunos do 6º ao 9º ano participam da ação, que conta com rodas de conversa, dinâmicas e atividades interativas desenvolvidas para esclarecer dúvidas e incentivar o cuidado com a saúde de forma segura e acolhedora.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o projeto tem um diferencial importante: os próprios alunos participaram ativamente da escolha do nome da ação, por meio de uma votação com sugestões de títulos, reforçando o protagonismo juvenil. Também foi criada uma “caixinha de perguntas anônimas”, onde os estudantes puderam tirar dúvidas sobre saúde sexual sem se identificarem, garantindo um ambiente seguro e sem julgamentos.

A ação conta com uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, além de alunos do curso de Medicina e do curso Técnico de Enfermagem da UniFAJ.

Foto: Thiago Carvalho