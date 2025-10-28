PROJETO LEVA ARTE E ENCANTAMENTO ÀS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Os alunos da EMEI “Castelinho Encantado” tiveram a oportunidade de vivenciar momentos de arte, cultura e encantamento nesta terça-feira, dia 28 de outubro, com o projeto BuZum de teatro itinerante de bonecos. Patrocinada pela concessionária Renovias, a iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Nesta quarta-feira (29), o projeto será apresentado na EMEI “Pingo de Gente” em duas sessões: das 8h30 às 9h30 e das 13h30 às 15h.
O BuZum! é um teatro que percorre o Brasil levando diversão e conhecimento a crianças de diferentes regiões, despertando nelas o interesse pela imaginação, expressão e pelas artes cênicas.