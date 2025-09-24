PROJETOS RECONHECEM JAGUARIÚNA COMO A “CAPITAL COUNTRY DO BRASIL” EM BRASÍLIA E SÃO PAULO

Jaguariúna irá ganhar oficialmente o título de “Capital Country do Brasil”. Dois projetos de lei neste sentido foram apresentados na Câmara dos Deputados, em Brasília, e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

No âmbito federal, o Projeto de Lei nº 4.689/2025, de autoria do deputado Mauricio Neves, foi protocolado no último dia 22. A proposta reconhece a relevância cultural e econômica de Jaguariúna, especialmente pelo papel desempenhado pelo Jaguariúna Rodeo Festival, evento tradicional que há mais de 35 anos movimenta a região.

Segundo o texto, a cidade se consolidou como um polo de expressão da cultura country no Brasil, refletida no modo de vida da população local, na economia do turismo rural e na identidade sertaneja que se manifesta em roupas, gastronomia e entretenimento.

Na justificativa, Neves destaca que o festival transformou Jaguariúna em “epicentro da cultura country nacional”, unindo competições de rodeio a grandes shows de artistas brasileiros e internacionais, como o grupo de country rock Lynyrd Skynyrd. O impacto econômico também é expressivo: estima-se que o evento movimente mais de R$ 50 milhões na economia regional, em um raio de até 150 km, abrangendo cerca de 29 cidades da Região Metropolitana de Campinas e do Circuito das Águas Paulista.

“Ser reconhecida nacionalmente como a ‘Capital Country do Brasil’ é o registro legal de uma condição natural da comunidade”, afirma o deputado no documento, ressaltando que o título já é utilizado de forma espontânea pela população e pelo mercado turístico.

Na esfera estadual, o deputado Thiago Aurichio também apresentou o projeto 918/2025 com o mesmo objetivo na Alesp. A proposta busca consolidar o reconhecimento dentro do Estado de São Paulo, reforçando a identidade cultural e o potencial turístico de Jaguariúna.

Caso aprovados, os dois projetos vão reforçar a imagem da cidade como referência nacional do universo country, ampliando sua visibilidade e fortalecendo o turismo e a economia local.

“O reconhecimento de Jaguariúna como a Capital Country do Brasil é mais do que um título, é a valorização da nossa história, da nossa cultura e do papel que a cidade desempenha no turismo e na economia nacional. É um orgulho para todos os jaguariunenses ver esse legado ganhar força em Brasília e em São Paulo. Por isso, só temos a agradecer ao deputado federal Mauricio Neves e ao deputado estadual Thiago Aurichio por essa iniciativa”, declarou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.