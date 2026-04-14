Quadras de três escolas municipais passam por modernização e recebem novo piso

A Secretaria da Educação iniciou o serviço de renovação do piso das quadras poliesportiva de três escolas da rede municipal de ensino. A melhoria, que começou nesta semana, pretende ampliar a qualidade, a segurança e o conforto das atividades esportivas que são oferecidas para os estudantes.

Nesta primeira etapa, os trabalhos serão executados nas quadras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prefeito Waldomiro Calmazini, no Jardim Almira, na Zona Norte; Profª Isaura Ana de Freitas Campos (CAIC), no Jardim Santa Terezinha II, na Zona Leste; e Profª Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Serra Dourada, na Zona Sul.

As unidades irão receber piso modular de alta performance, material projetado especialmente para quadras esportivas, que alia resistência, durabilidade e praticidade na manutenção. A escolha das três primeiras unidades levou em consideração a localização geográfica e o número de estudantes atendidos.

Segundo o secretário da Educação, Paulo Paliari, a escolha do material representa um avanço significativo na qualidade dos espaços. “Trata-se de um piso de fácil instalação e manutenção, desenvolvido para garantir alto desempenho nas atividades esportivas”, disse.

Além da substituição do piso, o serviço inclui ainda a pintura das estruturas de alvenaria das quadras nas três escolas. Já nas unidades Waldomiro Calmazini e Maria Diva Franco de Oliveira também serão realizados reparos no telhado, com a substituição algumas peças de telhas translúcidas, contribuindo para melhores condições de iluminação e uso dos espaços.

Ao todo, 24 escolas municipais contam com quadras poliesportivas e, de acordo com a Secretaria da Educação, todas deverão passar por algum tipo de manutenção ao longo do cronograma. “Optamos por iniciar por escolas localizadas em diferentes regiões da cidade e que concentram um grande número de estudantes. Esse é o primeiro passo de um trabalho que será ampliado para toda a rede municipal”, destacou o secretário.