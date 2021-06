Ranking divulgado pelo Swim It Up! coloca o nadador de Mogi Mirim entre as 20 melhores marcas nos 200 medley e os 30 nos 400 medley em todos os tempos entre os brasileiros

E se dentro da sua área profissional um levantamento histórico fosse promovido, acredita ser capaz de estar entre os 30 melhores do Brasil? E isto em todos os tempos, certo?! Pois é, o nadador da Free Play/Sejel, Conrado Coradi Lino pode dizer que sim. Ele integra uma seleta lista produzida pelo site www.swim.com.br.

Um dos mais conceituados espaços destinados à informação sobre a natação nacional, produz uma série de relações de performances de atletas desta modalidade no País. Entre as várias listas em que o mogimiriano aparece, destaque para duas.

Conrado é o 18º colocado na relação dos melhores tempos da história dos 200 metros nado medley entre os brasileiros em provas de piscina longa (50 metros). Isto mesmo. Na história. O recordista é Thiago Machado Pereira, que anotou 1min55seg55 no Campeonato Mundial de Natação de Roma, em 2009. E aí, conforme você olha esta catalogação, lá está o atleta de Mogi Mirim. Conrado tem o 18º melhor tempo em provas de 200 medley entre todos os brasileiros na história.

A marca que o coloca neste Top20 foi registrada recentemente, em abril deste ano, na Seletiva Olímpica Brasileira para Tóquio 2021. Com o tempo de 2min02seg82, o nadador da Free Play fez o sexto melhor tempo da seletiva, mas, graças ao trabalho da Swim It Up!, sabe também que o desempenho no Rio de Janeiro (RJ) o colocou nesta relação importante.

Também é possível destacar a presença de Conrado na lista dos 400 metros medley. Nesta outra prova em quatro estilos, lá está o mogimiriano, com o 27º melhor tempo entre todos os brasileiros na história. A marca também foi obtida no Torneio Open CBDA-Correios, em Porto Alegre (RS), no dia 19 de dezembro de 2018, quando ele nadou pra 4min27seg35.

“Claro que eu nado por medalhas, por índices. Mas, também nado para fazer cada vez mais tempos melhores. Contra mim mesmo e, óbvio, para estar à frente dos meus adversários. E ver que estes meus tempos estão entre os melhores do Brasil em todos os tempos é algo que gera um sentimento que não sei explicar”, destacou o nadador.

Para o treinador, Ricardo Martiniano, o registro feito pela Swim It Up! é uma motivação a mais para que o trabalho seja mantido em altíssimo nível. “Eu sempre falo que queremos formar bons cidadãos e tudo mais que o esporte proporciona. Mas, aqui na Free Play, a pegada é em alto rendimento. A pegada é brigar contra os melhores do País, do planeta. E aí está. Em toda a história, são poucos os caras que conseguiram nadar mais rápido que o Conrado nos 200 e nos 400 medley. Pô, você sabe o que é isso? O que é conseguir isso nadando aqui na cidade, treinando aqui e representando a bandeira deste Município que tanto amamos? Isso é sensacional”, exclamou o técnico.

De acordo com o histórico da Swim It Up!, Conrado já nadou 67 vezes provas de 400 medley e 76 vezes os 200 medley. Isto, claro, em competições válidas para o registro histórico. E isto, mais uma vez, em provas em piscinas de 50 metros.

O site ainda traz o registro da evolução dos tempos de Conrado, com um gráfico que aponta a redução constante das marcas. Além disso, o apontamento de 166 competições disputadas e 723 resultados registrados e com todos os melhores tempos do mogimiriano. O atleta participou de 17 provas diferentes, ou seja, passando praticamente por todos os estilos. Confira, abaixo, os melhores tempos em cada prova disputada por Conrado.

O Swim It Up!

O Swim It Up!, pioneiro em divulgação e compilação de resultados na internet desde junho de 1996, oferece acesso a conteúdo exclusivo a assinantes para saciar a curiosidade dos mais diferentes entusiastas da natação.

OS MELHORES RESULTADOS DE CONRADO EM CADA PROVA