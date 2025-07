Rayssa Leal é embaixadora do McDia Feliz 2025 e representa a solidariedade das novas gerações

O McDia Feliz, uma das maiores campanhas de arrecadação de recursos para causas infantojuvenis do país, anuncia a skatista Rayssa Leal como embaixadora da sua 37ª edição. Com uma trajetória vitoriosa no esporte e milhões de fãs nas redes sociais, Rayssa representa uma nova geração de jovens que se destacam não apenas pelo talento, mas também pelo engajamento em iniciativas sociais.

Com sua leveza, autenticidade e determinação, agora Rayssa também inspira crianças, adolescentes e famílias a fazerem parte desta grande mobilização, que já transformou a vida de mais de 30 milhões de brasileiros. A presença da atleta reforça o compromisso do McDia Feliz com o futuro, convidando as novas gerações a agirem com protagonismo na construção de um país que ofereça educação e saúde de qualidade para todas as pessoas.

“Estou muito feliz pelo convite do Méqui para ser a embaixadora do McDia Feliz esse ano! Para mim, é uma honra ajudar o Instituto Ronald McDonald e o Instituto Ayrton Senna a abrirem portas para o futuro de tantas crianças e jovens. E quero ver todo mundo nesse rolê do bem dia 23 de agosto”, afirma Rayssa.

Desde sua criação, em 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$ 425 milhões, revertidos para o Instituto Ayrton Senna e para o Instituto Ronald McDonald, que realizam mudanças significativas nas áreas de educação e saúde, respectivamente. A renda obtida com a venda de Big Mac (exceto impostos) no dia da campanha é destinada a projetos que promovem o aumento das chances de cura do câncer infanto-juvenil e a aceleração da qualidade da educação pública. Em 2024, a campanha também destinou parte dos recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, reforçando seu papel solidário diante de emergências sociais.

Com Rayssa Leal como embaixadora, o McDia Feliz 2025 reforça o convite para que os clientes façam parte dessa jornada de empatia e transformação. No dia 23 de agosto, cada Big Mac pode se tornar um gesto de amor ao próximo e um impulso para o futuro de milhares de crianças e adolescentes. Assim como nas últimas edições e pensando na conveniência dos consumidores, os tíquetes antecipados do Big Mac podem ser adquiridos no formato físico ou digital, no valor de R$20 cada, sendo possível comprar kits de até oito unidades.

● Para adquirir seu Big Mac e apoiar o Instituto Ronald McDonald: clique aqui

● Para adquirir seu Big Mac e apoiar o Instituto Ayrton Senna: clique aqui

● Para compras em grande quantidade, basta enviar um e-mail para os institutos apoiados em mcdiafeliz@instituto-ronald.org.br e/ou mcdiafeliz@ias.org.br.

A venda antecipada vai até 19 de agosto (tíquete digital) e 20 de agosto (tíquete físico). A troca pelo Bic Mac será válida apenas no dia da ação, no balcão, totens de autoatendimento ou no Drive-Thru dos restaurantes participantes do McDia Feliz. Para saber mais, acesse o regulamento.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 425 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia, por favor, visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 26 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.749 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse https://institutoronald.org.br/.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Fruto do sonho do tricampeão mundial de Fórmula 1, o Instituto Ayrton Senna é um centro de inovação que busca acelerar a qualidade da educação pública no país. Fazemos isso por meio de pesquisa e inovação, implementação de programas educacionais e contribuição com políticas públicas. Realizamos parcerias com redes de ensino públicas em todo o Brasil para promover alfabetização, melhoria da aprendizagem, desenvolvimento das habilidades socioemocionais e gestão educacional. Em todos eles, trabalhamos com diagnósticos, formação de educadores e gestores, estabelecimento de metas, monitoramento de indicadores e oferecendo ferramentas e materiais educacionais para serem utilizados em sala de aula. Ao longo de nossa atuação, o Instituto já realizou mais de 39 milhões de atendimentos a crianças e jovens em cerca de 3 mil municípios. Diante dos desafios socioambientais de hoje, acreditamos que transformar vidas por meio da educação seja um caminho essencial para a construção de um país mais justo e um futuro mais sustentável para todos e todas. Para saber mais, acesse: https://institutoayrtonsenna.org.br/