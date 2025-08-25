RECADASTRAMENTO ANUAL DO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA TERMINA EM 15 DE NOVEMBRO

O Recadastramento Anual do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna (Jaguariúna Previdência) termina no próximo dia 15 de novembro. A medida começou no último dia 18 de agosto e vale para servidores ativos, aposentados e pensionistas, conforme determina a Portaria JaguarPrev nº 001, de 15 de agosto de 2025. A atualização cadastral é obrigatória.

O JaguarPrev alerta que o não recadastramento dentro do prazo estabelecido poderá levar à suspensão do pagamento de salários, aposentadorias ou pensões até a regularização da situação. Casos excepcionais poderão ser analisados mediante protocolo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Segundo balanço parcial divulgado pelo órgão, dos servidores ativos, 150 cadastros de um total de 2.042 convocados foram salvos parcialmente e 70 finalizados. Entre os aposentados, de 223 convocados, 16 iniciaram o processo e três já concluíram. Já os pensionistas, de um total de 62 convocados, seis realizaram cadastros parciais e um finalizou.

O cronograma do recadastramento foi organizado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários:

Até 15 de setembro: aniversariantes de janeiro, fevereiro, março e abril.

Até 15 de outubro: aniversariantes de maio, junho, julho e agosto.

Até 15 de novembro: aniversariantes de setembro, outubro, novembro e dezembro.

A partir de 2026, o procedimento passará a ser realizado anualmente no mês de aniversário de cada servidor ativo (inclusive afastados, licenciados e cedidos), aposentado ou pensionista.

COMO REALIZAR O RECADASTRAMENTO?

O processo poderá ser feito de três maneiras:

Preferencialmente online, pelo portal do JaguarPrev: www.jaguariuna.sp.gov.br/jaguarprev, na seção Cadastro;

Telepresencialmente, mediante agendamento pelo telefone (19) 3837-3517 ou pelo próprio portal;

Presencialmente, na sede do JaguarPrev, também com agendamento prévio.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

A lista completa de documentos para cada categoria (servidores ativos, aposentados e pensionistas) está disponível no Anexo I da Portaria nº 001/2025, publicada na Imprensa Oficial e no site do JaguarPrev. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidões recentes e extrato do CNIS.

Para mais informações, os beneficiários podem acessar o site do JaguarPrev ou entrar em contato pelo telefone (19) 3837-3517.