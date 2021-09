Red Par de Saúde inaugura Unidade em Santo Antônio de Posse

Na noite de sexta feira 03 de setembro, foi inaugurada em Santo Antônio de Posse a primeira unidade da Red Par de Saúde, que tem como parceiros o Hospital 22 de Outubro de Mogi Mirim e a Syrius Diagnóstico por Imagem.

A cerimônia contou com a presença do Presidente do Hospital 22 de Outubro Dr. Raji Rezek Ajub, do proprietário da Syrius Dr. Marcelo Galloro, dos sócios da Red Par Dr. Antônio Marco da Silva, Dra. Anna Carla Galloro e Dr. Elias Ajub Neto além das autoridades locais Sr João Leandro Loli Prefeito Municipal e a primeira dama Ana Lima, vereadores Preto eventos e Cláudia Ferrari e do Pároco Carlos Panassolo entre outros.

Veja na próxima edição do jornal O Possense a matéria completa.