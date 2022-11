RENOVIAS | 1.400 livros são distribuídos gratuitamente por meio de projeto patrocinado pela Renovias

1.400 livros são distribuídos gratuitamente por meio de projeto patrocinado pela Renovias

Além da distribuição de livros, projeto Coleção Turminha Brava também contempla apresentações teatrais

A Cepar Cultural, com o patrocínio da Renovias, leva a Coleção Turminha Brava para alunos e instituições públicas dos municípios de atuação da concessionária em São Paulo. A Coleção Turminha Brava é um projeto aprovado pela Secretaria Especial da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. A coleção é composta por 8 livros infantis com histórias protagonizadas por alguns mitos do folclore brasileiro: Mula sem Cabeça, Curupira, Iara, Boitatá, Boto, Lobisomem, Caipora e Saci.

As aventuras possuem temáticas atuais com mensagens ligadas ao Meio Ambiente e à necessidade de preservação da natureza, além de conhecimentos de história e geografia e a valorização da cultura. Serão 1.400 exemplares da coleção distribuídos pelos municípios, gratuitamente.

Além de valorizar o folclore brasileiro e o Meio Ambiente por meio de textos literários e histórias divertidas, o projeto busca dar continuidade à transmissão de cultura e saberes populares que são passados de geração a geração através de uma linguagem lúdica, contribuindo assim para sua preservação.

Para este ano de 2022, está prevista a distribuição gratuita de 1.400 livros em escolas de Casa Branca, Itobi, Mogi Guaçu, Santo Antônio de Pinhal, Santo Antônio de Posse e Vargem Grande do Sul. Em Mogi Mirim e em São José do Rio Pardo, além da distribuição dos livros haverá também uma apresentação teatral narrada e vivenciada por Nina, uma garotinha esperta e corajosa, que mora numa linda floresta junto com sua família. A peça teatral idealizada e interpretada por Karol Piacentini é repleta de aventuras, resgata a cultura popular brasileira, personagens do folclore e ainda conta com personagens em bonecos para garantir a animação dos espectadores.

SERVIÇO:

Mogi Mirim

Dia: Quarta-feira (16/11/2022)

Horário: Apresentação às 9h e às 14h

Local: Ponto de Cultura Eliza Semeghini (Rua Conde Alvares Penteado, 500, Mirante)

São José do Rio Pardo

Dia: Quinta-feira (17/11/2022)

Horário: Apresentação às 9h e as às 14h

Local: Fábrica de Expressão (Rua Francisco Glicério, 64)