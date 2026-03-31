Renovias deve registrar mais de 652 mil veículos durante o feriado prolongado da Páscoa

Tráfego aumenta a partir de quinta-feira (02); equipes e viaturas operacionais estarão à disposição para atender a demanda

A Renovias, através de suas equipes de Operações, prepara uma operação especial para os próximos dias. A concessionária, que administra a malha viária de Campinas ao Sul de Minas Gerais, espera um movimento de 652,8 mil veículos durante o feriado prolongado da Páscoa.

Para auxiliar os clientes durante a viagem, as rodovias sob concessão da Renovias terão viaturas operacionais disponíveis 24 horas por dia, em regime de revezamento. Será implantada a Operação Visibilidade, com viaturas posicionadas em pontos estratégicos. Orientações também serão exibidas nos painéis eletrônicos sobre como trafegar de forma segura.

Horários de Pico

O aumento significativo no volume de tráfego ocorrer a partir de quinta-feira (02/04), véspera da Sexta-feira Santa. O horário de pico deve ser registrado entre 13h e 19h no sentido norte (interior), assim como na sexta-feira (03/04), das 8h às 13h. No domingo (05/04), o fluxo de veículos se intensifica entre 15h e 19h no sentido sul (São Paulo), se estendendo ao longo de segunda-feira (06/04).

Nestes dias e horários, a Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), entre Mogi Guaçu e Campinas, será um dos trechos de maior movimento na malha viária da concessionária.

A Renovias reforça sua campanha permanente de conscientização sobre os riscos do uso do celular ao volante, buscando conscientizar os motoristas a uma viagem mais segura. O uso do cinto de segurança, item básico, mas que muitas vezes é deixado de lado, também ganha destaque na operação do feriado prolongado.

0800

Visando garantir a segurança dos usuários, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Renovias monitora as rodovias 24 horas por dia, por meio de modernos sistemas de monitoramento de tráfego.

Em caso de necessidade, os clientes podem acionar o Disque Renovias pelo telefone 0800 055 9696 ou utilizar os telefones de emergência instalados ao longo das rodovias, a cada quilômetro.

“O motorista não deve esquecer de fazer a manutenção do veículo previamente e quando trafegar na rodovia manter distância do veículo à frente. A Renovias possui grande preocupação com colisões traseiras, um dos acidentes mais registrados pela concessionária justamente pela falta de uma distância segura. Existe também previsão de chuva, então pedimos que, se necessário, o motorista reduza a velocidade e procure abrigos em postos de serviço, nas bases da concessionária ou da Polícia Rodoviária”, frisou Alexandre Bueno da Silva, Coordenador de Tráfego da Renovias.

Movimento Afaste-se

A Concessionária recomenda que os motoristas, ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.

O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando aos profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Dicas de segurança

Vai pegar estrada? Confira algumas orientações importantes:

– Não utilize o celular e não responda mensagens enquanto estiver dirigindo

– Use o cinto de segurança (medida para todos os ocupantes do veículo)

– Mantenha distância segura do veículo à frente

– Verifique as condições dos pneus antes de viajar (calibragem), além do limpador de para-brisa e sistema de iluminação

– Respeite os limites de velocidade

– Ultrapasse somente em locais permitidos

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.