Renovias prevê mais de 632 mil veículos durante o feriado prolongado de Tiradentes

Operação especial contará com reforço no atendimento e orientações de segurança aos motoristas

A Renovias estima que mais de 632,6 mil veículos circulem pelas rodovias de sua malha viária, entre Campinas ao Sul de Minas Gerais, ao longo dos 345 quilômetros, durante o feriado prolongado de Tiradentes. A operação especial terá início na tarde desta sexta-feira (17/04), e seguirá até terça-feira (21/04).

Para o período, a concessionária irá reforçar o monitoramento e o atendimento aos usuários, com ampliação das equipes operacionais e posicionamento estratégico de viaturas ao longo das rodovias.

Os horários de maior movimento devem se concentrar na saída para o feriado, no sentido norte (interior), nesta sexta-feira (17/04), entre 13h e 19h, e no sábado (18/04), das 8h às 13h. Já no retorno, o fluxo mais intenso está previsto para terça-feira (feriado, 21/04), no sentido sul (São Paulo), das 15h às 19h.

Antes de viajar, a Renovias orienta os motoristas a realizarem a manutenção preventiva dos veículos, verificando itens como pneus (incluindo o estepe), freios, níveis de óleo e água, além do funcionamento de faróis e limpadores de para-brisa. O uso do cinto de segurança por todos os ocupantes é indispensável, assim como o respeito aos limites de velocidade e à sinalização.

Em caso de chuva, é fundamental redobrar a atenção: reduzir a velocidade, aumentar a distância entre veículos, manter os faróis acesos e evitar frenagens bruscas. Em situações de baixa visibilidade, o motorista deve procurar um local seguro para parada.

0800

Durante todo o período, a concessionária disponibiliza atendimento 24 horas por meio do 0800 055 9696, além dos telefones de emergência instalados ao longo das rodovias, a cada quilômetro. Os usuários também contam com serviços como inspeção de tráfego, socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar.

Movimento Afaste-se

A Renovias recomenda que os motoristas, ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mudem de faixa sempre que for possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.

O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando aos profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Vai pegar estrada?

Atitudes que fazem a diferença na segurança:

– Evite qualquer tipo de distração ao volante, especialmente o uso do celular;

– Cinto de segurança obrigatório em todos os ocupantes do veículo;

– Preserve uma distância segura em relação ao veículo à frente;

– Faça uma checagem básica do carro, incluindo pneus, sistema de iluminação e limpadores de para-brisa;

– Conduza sempre dentro dos limites de velocidade estabelecidos;

– Ultrapassagens apenas em trechos permitidos e com segurança.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.