Renovias realiza simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas

Ação integra a programação da Semana Nacional do Trânsito e será na base do Serviço de Atendimento ao Usuário, na Rodovia SP-340, em Mogi Guaçu

Na próxima quarta-feira (24), a partir das 9h, a Renovias realiza um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas. O evento, que integra a programação da concessionária referente à Semana Nacional do Trânsito, acontece na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Mogi Guaçu, localizado no km 175 da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

A atividade irá simular uma colisão lateral seguida de colisão transversal entre duas carretas, uma delas transportando produto perigoso, além do envolvimento de um veículo utilitário conduzido por um motorista desatento que estava ao celular enquanto dirigia. No total, 8 vítimas serão atendidas no exercício, incluindo casos fatais, graves, moderados e leves.

O simulado conta com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e tem como objetivo promover a integração entre os profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias sob responsabilidade da Renovias. Estarão envolvidos o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Científica, CETESB, Defesa Civil e empresas parceiras como Ambipar, Ritmo Logística e Produtos Químicos Guaçu.

Na Semana Nacional do Trânsito deste ano, a Renovias reforça as mensagens de segurança e orientação sobre o risco de dirigir e usar o celular, evitando chamadas, mensagens e redes sociais durante o trajeto. As ações fazem parte da campanha “Sua Segurança nos Move” e visa promover rodovias mais seguras para todos.

“A programação da Semana Nacional do Trânsito é de extrema importância e reforça as ações de segurança viária desenvolvidas pela Renovias ao longo do ano. O simulado será um valioso exercício e uma oportunidade para ressaltar o respeito às leis de trânsito e a importância de evitar o uso do celular ao volante.” destacou Alexandre Bueno da Silva, Coordenador de Operações da Renovias.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.