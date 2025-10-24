Renovias recebe recomendação para certificação de Segurança Viária

Auditoria reconhece comprometimento em reduzir acidentes e promover a excelência no atendimento ao cliente

Após uma criteriosa auditoria, a Renovias recebeu recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para obtenção da certificação ISO 39001/2015 – Sistema de Gestão da Segurança Viária. A norma estabelece requisitos para que organizações públicas ou privadas reduzam mortes e ferimentos graves em acidentes de trânsito.

Ao implementar essa norma, a concessionária adota um processo de análise mais detalhado e contínuo, com foco na identificação e no controle de fatores que afetam diretamente a segurança de todos que utilizam as rodovias sob sua gestão.

Sempre que necessário, são adotadas ações preventivas e corretivas. Essa iniciativa integra uma estratégia permanente da concessionária para reduzir a quantidade e a gravidade dos acidentes, contribuindo para a diminuição de mortes e lesões graves no trânsito.

A auditoria confirmou que a Renovias atende a todos os requisitos normativos relacionados à gestão de segurança viária, sendo considerada apta para receber a certificação. Essa conquista representa um passo importante na busca por serviços de excelência e reforça o compromisso da concessionária com seus colaboradores, parceiros, clientes, a comunidade e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), reafirmando o padrão de excelência no serviço prestado.

A adoção desse modelo de gestão contribui para que a Renovias se mantenha em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, reforçando ainda mais o compromisso da concessionária com a responsabilidade social e corporativa.

Gestão de Qualidade

Desde o ano 2000, a Renovias é certificada na Norma ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade e, agora, com a certificação na norma ISO 39001, segue atuando de forma eficiente e responsável, em busca de melhorias constantes em seus processos e sistema de gestão.

“Na Renovias, cada ação que realizamos é baseada nas melhores práticas de gestão em segurança viária e qualidade, sempre alinhada aos requisitos normativos. Essa certificação é mais do que um reconhecimento, é a comprovação da eficácia do nosso sistema de gestão, da seriedade com que tratamos a segurança de todos. Esse reconhecimento é motivo de grande orgulho, e reafirma o compromisso permanente com a vida” destaca Simone Sandra Quaglio, Supervisora da área de Qualidade da concessionária.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.