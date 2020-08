Rodovia SP 340 fica interditada com sequência de acidentes

No início da tarde desta terça, 25, uma série de acidentes ocorreram no KM 170 e 169 da Rodovia SP 340 em cima da ponte do Rio Mogi Guaçu, em frente a International Paper e a casa noturna Tia Nena.

O condutor de um caminhão baú VW com placas de Bariri/SP parou sobre a pista sentido Aguaí/Pinhal devido a duas ocupantes de uma Honda Bis tombarem sobre a faixa de rolamento.

O condutor de um caminhão tanque com placas de Campinas que vinha atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do caminhão. O condutor do Caminhão baú nada sofreu, porém o condutor do caminhão tanque ficou preso nas ferragens. Óleo diesel vazou de parte do tanque e atingiu o rio.

O transito então foi ficando congestionado e a cerca de 500 metros, em frente a casa noturna Tia Nena, outros dois caminhões também não conseguiram frear devido ao tráfego parado e acabaram atingindo um Ford Ka com placas de Amparo/SP e um GM Ônix, o caminhão baú com placas de São Batista do Glória/MG tombou pelo gramado lateral, neste acidente, ninguém se feriu.

As ocupantes da Honda Bis e o condutor do caminhão tanque foram socorridos por equipe de socorro do Resgate do Corpo de Bombeiros e Ambulância da RENOVIAS com ferimento leves para o UPA/PPA e Santa Casa.

Equipes de apoio da RENOVIAS tiveram muito trabalho para conter o vazamento de óleo diesel e retirar o caminhão tanque para que a rodovia fosse liberada. Houve cerca de dois quilômetros de congestionamento porque a RENOVIAS desviou o trânsito para a Avenida Nico Lanzi e Avenida Brasil onde os motoristas acessavam o KM 171, um quilômetro a frente do acidente.

A Polícia Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. A CETESB também se fez presente para averiguar o dano ao rio Mogi Guaçu, devido ao vazamento do óleo diesel.