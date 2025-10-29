RUA MARANHÃO SERÁ INTERDITADA NESTA SEXTA PARA DESCARREGAMENTO DE CAIXA D’ÁGUA

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna informa que nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, um trecho da Rua Maranhão, compreendido entre a sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAEJA), à altura do número 420, e a rotatória da Padaria do Posto, será totalmente interditado para o descarregamento de uma caixa d’água nas dependências da autarquia de abastecimento.

O novo reservatório tem capacidade de 50 mil litros de água e servirá para abastecer o prédio do SAAEJA, além de melhorar a pressão na região do bairro Bela Vista.

A interdição ocorrerá das 8h às 14h, período em que o tráfego de veículos estará temporariamente suspenso. Durante esse horário, somente moradores do trecho interditado terão acesso local às suas residências.

A Secretaria pede a colaboração e compreensão dos motoristas e orienta que utilizem rotas alternativas durante o período de fechamento.