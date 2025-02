Saean divulga requisitos para tarifa social

Autarquia orienta população sobre quem tem direito e como solicitar benefício

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) divulga os requisitos para a concessão da Tarifa Social, um benefício que reduz o valor da conta de água para famílias de baixa renda.

De acordo com a Resolução da ARES PCJ (592/2024), a tarifa social é destinada a famílias que atendam os seguintes critérios:

-Possuir renda per capita de até meio salário mínimo;

-Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

-Ou ter entre seus membros uma pessoa com deficiência ou um idoso com 65 anos ou mais, que não tenha meios próprios de subsistência e receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como solicitar o benefício?

Os interessados que se enquadrem nos critérios acima devem comparecer ao setor de Atendimento do Saean e apresentar a seguinte documentação: documento de identificação com foto do responsável familiar; comprovante de cadastramento no CadÚnico atualizado; extrato de pagamento do BPC ou declaração fornecida pelo INSS, caso seja beneficiário.

Para saber mais detalhes, o morador deve acessar o site do Saean: www.saean.sp.gov.br ou procurar o atendimento presencial para esclarecer dúvidas, localizado na Rua 10 de Abril, 844, Centro.

Atenciosamente,

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira