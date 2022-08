Saiba como realizar assinatura de carro sem cartão de crédito

Pela Kovi, a contratação pode ser realizada em poucos minutos pela internet e com meios de pagamentos facilitados via Pix e Boleto bancário

Seja para trabalhar, se locomover no dia a dia ou para usar em ocasiões especiais, ter um veículo à disposição é considerado muito importante nos dias de hoje. Porém, a maior parte das empresas que oferecem serviço de aluguel de carros podem exigir garantias vinculadas a um cartão de crédito, o que pode se tornar uma barreira aquelas pessoas que não possuem o meio de pagamento ou não possuem limite suficiente para tal. Foi pensando nessas pessoas que a Kovi, startup que está tornando o acesso ao carro mais inclusivo, flexível e simples na América Latina, disponibilizou em sua plataformas outras formas de pagamento além do cartão de crédito.

Fundada em 2018, por ex-executivos da 99, a Kovi surgiu para facilitar a vida e tornar o acesso ao carro mais simples e flexível. Por isso, as pessoas que estiverem interesse em contratar seu serviço de assinatura de automóvel tem a liberdade em escolher o melhor plano que se encaixa com as suas necessidades diárias, com o valor que pode pagar, como também com a forma de pagamento ideal que pode ser via Pix, Boleto bancário, cartão de crédito no nome do locatário ou no nome de outra pessoa.

“Nós sabemos que a forma de pagamento muitas vezes é uma barreira para a contratação de um serviço de assinatura porque nem sempre aquela pessoa quer comprometer com o limite do cartão de crédito ou porque simplesmente não trabalham com esse formato. Por este motivo, para atender melhor o nosso público de forma democrática, disponibilizamos o Pix e o Boleto Bancário também como forma de pagamento. Sendo assim, as nossas únicas exigências para a contratação passa a ser somente ter pelo menos 21 anos, possuir uma CNH válida, definitiva e com menos de 33 pontos, e ter um local seguro para guardar seu Kovi”, exemplifica Bruno Poljokan, CRO da Kovi.

Atualmente, a Kovi possui dois modelos de assinatura, Kovi do Seu Jeito, onde o usuário irá pagar somente a quilometragem que vai rodar ou ilimitado, com proteção contra roubo e furto, manutenção preventiva incluída no plano e monitoramento via rastreador com atendimento 24h; e o Kovi Max, com o menor preço do mercado, o usuário poderá dirigir ilimitado por um preço único, conta com a opção de escolher carro seminovo ou zero km que deseja, carro reserva, proteção contra roubo e furto, além da manutenção preventiva.

