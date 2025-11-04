Santander inicia atendimento a mais de 2,7 mil servidores municipais e aposentados de Jaguariúna

De 5 a 21 de novembro, o Banco atenderá servidores e aposentados para orientações e abertura de contas destinadas ao crédito de salários e benefícios

Presente em Jaguariúna com agência na Rua Cândido Bueno, 968, no Centro da cidade, o Santander Brasil dá mais um passo para estreitar os laços com a população local. O Banco é o novo gestor da folha de pagamento dos servidores municipais — contrato conquistado por meio de licitação — e iniciará, a partir de amanhã, dia 5 de novembro, o atendimento aos 2.772 servidores da Prefeitura, do Instituto de Previdência (IPREM) e do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAEJA) para abertura de contas destinadas ao recebimento dos salários.

Para garantir mais comodidade aos servidores públicos, o Santander disponibilizará um link para agendamento dos atendimentos: https://agendafopa.com.br/pmjaguariuna . Uma equipe de especialistas estará disponível na agência da Rua Cândido Bueno, 968, entre os dias 5 e 21 de novembro, para realizar a abertura de contas e orientar sobre cartões e senhas.

O Banco também apresentará uma oferta diferenciada aos servidores de Jaguariúna. Para participar das ofertas promocionais e agilizar o atendimento, é necessário baixar os aplicativos Santander Brasil e Santander Way. No momento do atendimento, os servidores deverão apresentar comprovante de residência (emitido há até 60 dias), CPF e documento de identidade (RG ou CNH — originais e cópias legíveis).

“O Santander segue um movimento importante de investimentos estratégicos na gestão de folhas de pagamento e na melhoria da experiência dos clientes. Reforçamos nossa equipe e assumimos agora o compromisso de atender os servidores públicos e aposentados de Jaguariúna, refletindo a confiança da Prefeitura na capacidade do Santander de conduzir com eficiência e segurança um dos processos mais sensíveis da administração pública”, afirma Cíntia Diniz, diretora Comercial da Rede São Paulo Interior.

Ao conquistar a folha de pagamento, o Banco fortalece sua presença na região. “Isso nos permite oferecer produtos e serviços personalizados aos servidores, como empréstimos consignados, crédito pessoal e investimentos. Nosso objetivo é construir relações duradouras com os funcionários municipais, sendo parceiros na realização de seus sonhos pessoais, familiares e profissionais — e, com isso, contribuir ativamente para o fortalecimento da economia local”, conclui a executiva.

SERVIÇO

Agendamento:

https://agendafopa.com.br/pmjaguariuna

Atendimento presencial:

Agência Santander – Rua Cândido Bueno, 968, Centro, Jaguariúna

Período:

De 5 a 21 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Documentos necessários:

• Comprovante de residência (emitido há até 60 dias)

• CPF e documento de identidade (RG ou CNH — originais e cópias legíveis)