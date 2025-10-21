Santo Antônio de Posse abre 30 vagas para cuidadores em processo seletivo simplificado

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) abriu 30 vagas temporárias para a função de Cuidador por meio do Processo Seletivo Simplificado – Edital N.º 05/2025. O certame será realizado por análise curricular e busca profissionais para atuar no cuidado e acompanhamento de crianças e alunos com deficiência.

O Cuidador terá como principais atribuições zelar pelo bem-estar das crianças, auxiliar na higiene e alimentação, acompanhar alunos com deficiência durante atividades escolares e registrar a rotina diária de atendimentos e ocorrências.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente entre os dias 20 e 24 de outubro de 2025, das 8h às 16h30, no Paço Municipal da Prefeitura, localizado na Praça Chafia Chaib Baracat, 351, Vila Esperança.

No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar a Ficha de Inscrição (Anexo I do edital), cópia do diploma de Ensino Fundamental Completo e documentos que comprovem tempo de serviço para pontuação.

Todos os atos relacionados ao processo seletivo serão divulgados no site oficial da Prefeitura (https://pmsaposse.sp.gov.br/) e no Jornal Oficial do Município.