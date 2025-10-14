Santo Antônio de Posse conclui implantação do sistema de telemetria no Departamento de Água

Nova tecnologia permitirá monitoramento em tempo real, economia de água e melhoria na prestação dos serviços à população

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse concluiu nesta segunda-feira, 13 de outubro, a implantação do sistema de telemetria no Departamento de Água do município. O investimento foi de aproximadamente R$ 214 mil e visa modernizar a gestão do abastecimento.

Com a nova tecnologia, será possível realizar o monitoramento remoto em tempo real, identificar vazamentos com mais agilidade, ajustar o fornecimento conforme a demanda e reduzir desperdícios. A medida representa mais eficiência na prestação do serviço e mais transparência na administração pública.

“Investir em tecnologia é investir em eficiência e inovação, e esse sistema se torna uma referência na região em gestão inteligente da água”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

O secretário de Saneamento, Giovani Lucas Barbosa, também ressaltou a importância da inovação: “Com o sistema de telemetria, conseguiremos identificar rapidamente qualquer irregularidade, planejar ações de forma mais estratégica e garantir um serviço de qualidade para a população.”

A ação faz parte dos esforços da Prefeitura para modernizar a infraestrutura dos serviços públicos e garantir melhores condições de atendimento aos moradores.