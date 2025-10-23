Santo Antônio de Posse discute orçamento municipal em fórum na Câmara

Audiência pública apresentou PPA, LDO e LOA com projeções financeiras e prioridades da gestão até 2029

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizou, na noite de segunda-feira, 20 de outubro, o Fórum de Discussão das Peças Orçamentárias 2026-2029, no plenário da Casa Legislativa. O encontro reuniu vereadores, servidores públicos e moradores da cidade em um momento de escuta e participação ativa sobre o planejamento financeiro do município para os próximos anos.

Durante a audiência, foram apresentadas as três principais peças orçamentárias que norteiam a administração municipal:

• PPA – Plano Plurianual 2026-2029: define os programas, ações e metas do Executivo para os próximos quatro anos. Um dos destaques é a proposta de ampliação do PROUNI Municipal, com a meta de aumentar de 112 para 210 alunos atendidos até 2029.

• LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026: estabelece as metas e prioridades do governo, alinhando o PPA às reais possibilidades financeiras do ano seguinte.

• LOA – Lei Orçamentária Anual 2026: detalha a previsão de receitas e despesas para o exercício fiscal. Para 2026, o orçamento total previsto é de R$ 204,8 milhões, representando um crescimento de 7,22% em relação a 2025.

Entre os principais números apresentados estão:

• Folha de pagamento dos servidores públicos: R$ 82,57 milhões (45,6%)

• Educação: R$ 58,8 milhões (28,36%)

• Saúde: R$ 42,2 milhões (20,64%)

• Obras e equipamentos: R$ 4 milhões (2,2%)

• Câmara Municipal: R$ 5,6 milhões (3,1%)

• IPREM (Instituto de Previdência): R$ 23,8 milhões, sendo metade destinada ao pagamento de aposentados e pensionistas.

O evento reforçou o papel da transparência e da participação popular na construção de uma gestão eficiente e comprometida com as reais demandas da cidade. Para o presidente da Câmara, vereador Adalberto Bergo Filho (PDT), a presença da população nas discussões orçamentárias é um pilar essencial da democracia.

“A democracia se fortalece quando a população participa e acompanha de perto as decisões sobre o orçamento público. O envolvimento da sociedade é essencial para garantir eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos municipais”, declarou.