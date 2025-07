Santo Antônio de Posse encerra projeto Férias em Ação no bairro Bela Vista neste sábado

Última edição do evento acontece na Escola Municipal do bairro, com brinquedos, atividades culturais e recreação para toda a família

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse realiza neste sábado, 26 de julho, o encerramento do projeto Férias em Ação, uma iniciativa promovida pela Secretaria de Educação junto ao Departamento de Cultura, que durante todo o mês de julho levou uma série de atividades gratuitas de lazer e cultura para crianças e famílias da cidade durante o período de férias escolares.

A última atividade do projeto será realizada na Escola Municipal Professora Conceição Godoy Menuzzo, no bairro Bela Vista, das 10h às 14h, com brinquedos, pipoca, algodão-doce e um ambiente preparado para acolher e entreter toda a população.

Ao longo do mês, a programação passou por diferentes regiões do município, com oficinas, apresentações teatrais, espetáculos infantis e tardes recreativas, proporcionando momentos de integração, diversão e acesso à cultura para a comunidade.