Santo Antônio de Posse ganha destaque nacional e internacional com lançamento de revista inédita

Publicação trilingue celebra os 70 anos do município e reforça o potencial da cidade como polo estratégico na Região Metropolitana de Campinas

Na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse foi palco do lançamento da revista City For Winners, edição especial em comemoração aos 70 anos do município. A publicação tem como objetivo destacar as qualidades, conquistas e diferenciais que fazem da cidade um polo estratégico na Região Metropolitana de Campinas.

Produzida em três idiomas — português, inglês e espanhol — a revista apresenta a trajetória histórica do município, o trabalho desenvolvido pela atual gestão e o potencial de Santo Antônio de Posse para atrair novos investimentos. O material funciona como um cartão de visitas institucional, ampliando o alcance e a visibilidade da cidade dentro e fora do Brasil.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara, Adalberto Bergo, e dos vereadores Dr. Douglas Inaba, Guilherme Ferreira, Cláudia Pinho Lalla e Cláudia Ferrari, além de secretários municipais, empresários e lideranças locais. Também participaram o vice-prefeito Preto Eventos e o prefeito Ricardo Cortez.

“É muito emocionante para nós receber uma publicação desse porte. Na Região de Campinas, apenas Jaguariúna conta com uma revista como essa, então ter Santo Antônio de Posse representada em uma edição especial é a realização de um grande sonho. Esse material vai nos ajudar a levar o nome da nossa cidade para todo o Brasil, mostrando nosso potencial e nossas conquistas. A Posse está localizada às margens de uma das principais rodovias do país, temos tudo que uma empresa precisa e tenho certeza que vamos crescer muito mais,” exaltou o chefe do executivo.

É importante ressaltar que não houve qualquer custo aos cofres públicos, já que o projeto foi viabilizado por meio de parceria institucional com a empresa responsável e com apoio de empresas patrocinadoras, como Agristar, Unifaj, JackLink, JSP, Veiling Holambra, Roxo Nobre, Fazenda São José e Agrocamp.

A produção editorial foi realizada pelo Grupo Canaã de Comunicação, em parceria com o setor de Comunicação da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, sob direção de Eliseu Teixeira, diretor administrativo da revista, e com o trabalho das jornalistas Verônica Pereira e Amanda Sisti.

Sobre a revista

A City For Winners é uma publicação nacional que retrata municípios brasileiros com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Com distribuição em todo o Brasil e também no Mercosul, a revista se torna uma vitrine das cidades participantes, valorizando suas conquistas, metas e potencialidades e atraindo a atenção de novos investidores e parceiros estratégicos.