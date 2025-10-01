Santo Antônio de Posse inicia terraplanagem para construção de Parque Linear no São Judas Tadeu

Obra é fruto de convênio de quase R$ 1 milhão com o Governo do Estado e prevê espaço de lazer, esporte e convivência para a população.

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse iniciou, nesta semana, a terraplanagem do local onde será construído o Parque Linear no bairro São Judas Tadeu. Esta etapa marca o início efetivo das obras, viabilizadas por meio de um convênio de quase R$ 1 milhão firmado com o Governo do Estado de São Paulo.

O projeto prevê a implantação de um amplo espaço de lazer e convivência, com pista de caminhada de aproximadamente 500 metros, campo, quadra de areia, quiosques, área verde e iluminação em nível baixo. O objetivo é oferecer à população um ambiente moderno, seguro e agradável para atividades esportivas, recreativas e comunitárias.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância da obra: “O Parque Linear vai transformar o bairro São Judas Tadeu, trazendo mais lazer, esporte e convivência para as famílias. É uma conquista significativa para a cidade e um marco do trabalho da nossa gestão”.

A expectativa é que, nos próximos meses, o parque esteja concluído e disponível para toda a população.