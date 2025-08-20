Santo Antônio de Posse: Prefeito alerta para impactos do tarifaço na economia local

Durante reunião da RMC, Ricardo Cortez destacou preocupação com risco de desemprego e queda na arrecadação.

O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, participou hoje, 20 de agosto da Reunião Extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com foco na economia regional.

Durante o encontro, Cortez manifestou preocupação com os impactos do tarifaço, que podem afetar diretamente as empresas locais, a geração de empregos e a arrecadação municipal. O prefeito destacou a importância de proteger o setor de proteínas, relevante para a cidade, especialmente considerando que uma empresa do ramo emprega cerca de 600 pessoas e exporta mais de R$ 120 milhões por ano ao mercado americano — equivalente a 80% de seu faturamento. Além disso, ele ressaltou a relevância de grandes empresas da região, em cidades como Amparo e Jaguariúna.

Segundo Cortez, os primeiros efeitos negativos seriam o aumento do desemprego, seguido pela redução na arrecadação municipal, reforçando a necessidade de medidas que preservem a economia e os postos de trabalho.

O prefeito concluiu enfatizando a importância de ações conjuntas entre municípios e órgãos regionais para garantir a segurança econômica e proteger os empregos da população, destacando que o diálogo necessário ocorre em nível federal, e não apenas com o governo estadual.