Santo Antônio de Posse promove novo ciclo de Escutas Públicas sobre a Lei Aldir Blanc

Segundo ciclo será iniciado no dia 26 de agosto com foco na aplicação dos próximos recursos federais destinados ao setor cultural.

O Departamento de Cultura e Turismo dará continuidade ao processo de Escutas Públicas na próxima semana. No dia 26 de agosto, às 18h30, na Câmara Municipal, acontece o primeiro encontro do Ciclo 2, com o objetivo de discutir e construir, de forma colaborativa, a aplicação do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município, a partir dos próximos recursos que serão repassados pelo Governo Federal.

A Lei Aldir Blanc é um dos principais mecanismos de fomento à cultura no Brasil. As Escutas Públicas garantem que os investimentos e ações previstos estejam alinhados às necessidades dos fazedores de cultura da cidade, valorizando a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas culturais.

Entre 2025 e 2029, o município contará com um investimento de R$ 190.713,38. Paralelamente, segue em andamento o Ciclo 1, referente aos recursos de 2024 não utilizados no ano passado, e que estão disponíveis em caixa.

A participação de artistas, produtores, gestores e demais profissionais do setor cultural é fundamental para a construção coletiva das políticas culturais municipais.