Santo Antônio de Posse realiza atendimento especial no PSF do Bela Vista pelo Outubro Rosa

Unidade de saúde estará aberta neste sábado (18) com exames preventivos e ações voltadas à saúde da mulher

Neste sábado, dia 18 de outubro, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma ação especial no PSF Nolberto de Olivério, localizado no bairro Bela Vista, em referência à campanha Outubro Rosa.

A unidade estará aberta das 7h30 às 16h oferecendo exames de Papanicolau, solicitação de mamografias e atualização da caderneta de vacinação. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

A iniciativa faz parte das ações de promoção à saúde da mulher desenvolvidas pelo município e busca incentivar hábitos de autocuidado, além de facilitar o acesso das pacientes aos exames essenciais para a detecção precoce de doenças.