Santo Antônio de Posse realiza audiência pública sobre orçamento 2026

Encontro acontece nesta quinta (28), na Câmara Municipal, e convida moradores a contribuírem com prioridades e investimentos da cidade

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria da Fazenda, promove nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Audiência Pública de apresentação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026.

O encontro acontecerá às 18h, na Câmara Municipal, e é uma oportunidade para que a população acompanhe e participe da discussão sobre os investimentos e prioridades do município para o próximo ano.

O prefeito Ricardo Cortez reforçou a importância da presença dos moradores: “A participação da população é fundamental para construirmos um orçamento que atenda às reais necessidades da nossa cidade. Queremos ouvir sugestões, esclarecer dúvidas e garantir que todos tenham voz nas decisões que impactam Santo Antônio de Posse.” disse.