Santo Antônio de Posse realiza nova etapa de limpeza e regularização da fiação nesta quarta-feira

Operação em parceria com a Neoenergia Elektro visa segurança, organização da rede e redução da poluição visual

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, em parceria com a Neoenergia Elektro, dará continuidade nesta quarta-feira, 15 de outubro, à operação de limpeza e regularização da fiação nos postes da cidade. A ação faz parte da força-tarefa iniciada em 1º de setembro e tem como objetivo aumentar a segurança, reduzir a poluição visual e organizar as redes de energia e telecomunicações.

Nesta etapa, os trabalhos serão concentrados na região da esquina entre a Rua Francisco Glicério e a Rua Dr. Jorge Tibiriçá. Segundo a Prefeitura, esta será a última convocação para que as empresas de internet se envolvam voluntariamente na organização da fiação. Caso contrário, a concessionária Elektro adotará as providências legais previstas, incluindo a retirada de cabos com ou sem sinal, conforme determina a legislação vigente.

A administração municipal orienta os moradores a entrarem em contato com suas operadoras de internet para verificar a situação das instalações, a fim de evitar eventuais interrupções nos serviços de dados