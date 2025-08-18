Santo Antônio de Posse recebe 8ª etapa do Circuito Paulista de Velocross

Prova reúne pilotos de São Paulo e Minas Gerais nos dias 23 e 24 de agosto; entrada e estacionamento são gratuitos

Santo Antônio de Posse será palco da 8ª etapa do Circuito Paulista de Velocross 2025, considerado o principal campeonato de motociclismo off road do Estado de São Paulo. O evento acontece nos dias 23 e 24 de agosto, na pista de velocross localizada ao lado da Indústria Americar.

A programação começa no sábado (23), com treinos livres a partir das 13h e as primeiras largadas marcadas para as 15h30. No domingo (24), os treinos terão início às 9h, e a primeira largada será às 10h45.

A etapa deve reunir os melhores pilotos de São Paulo e Minas Gerais, em disputas emocionantes que prometem atrair um grande público.

Além das corridas, o evento contará com entrada e estacionamento gratuitos, além de espaço kids com brinquedos infláveis e praça de alimentação completa, garantindo lazer e diversão para toda a família.