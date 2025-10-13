Santo Antônio de Posse recebe novo veículo da Receita Federal para uso na Educação

Renault Master será utilizado no transporte de alimentos e materiais escolares; outras doações somam mais de R$ 390 mil em bens para o município

Na manhã da segunda-feira, 13 de outubro, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse recebeu da Receita Federal do Brasil, por meio da unidade de Limeira, a doação de um veículo modelo Renault Master Furgão L3H2, ano 2014. O automóvel será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação para o transporte de alimentos e materiais destinados às escolas e demais serviços da pasta.

A entrega reforça a parceria entre o município e a Receita Federal, que tem viabilizado importantes destinações de bens apreendidos em ações de combate ao contrabando e à importação irregular em São Paulo.

No mês passado, o município já havia sido contemplado com doações de roupas e equipamentos eletrônicos, totalizando R$ 391.248,25 em bens. Foram recebidos, entre outros itens, 1 tonelada de roupas, já em processo de descaracterização, além de 20 celulares, 8 caixas de som e outros equipamentos, agora integrados ao patrimônio público.

As roupas foram destinadas ao Fundo Social de Solidariedade, enquanto os equipamentos foram distribuídos entre as secretarias municipais, conforme a necessidade de cada setor.

A ação representa um importante reforço para a administração pública, otimizando recursos e ampliando a capacidade de atendimento às demandas da população.