Santo Antônio de Posse recebe representantes do Corpo de Bombeiros e cidades vizinhas para discutir melhorias

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse recebeu, nesta quinta-feira (9), representantes do Corpo de Bombeiros e autoridades regionais para discutir melhorias no atendimento e nas estruturas de segurança do município.

Durante o encontro, estiveram presentes o prefeito Ricardo Cortez, o vice-prefeito Preto Eventos, o secretário de Segurança Pública Marco Franco, além de representantes da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santo Antônio de Posse.

A reunião contou ainda com a presença do vice-prefeito de Mogi Guaçu, Major Marcos Tuckumantel, e de autoridades de Estiva Gerbi: Paulo Sérgio Zica da Silva (Secretário Municipal de Governo), Michael Djavan Teixeira (Secretário Municipal de Segurança Pública) e Luís Rafael Gomes (Comandante da Guarda Civil Municipal), que estiveram no município para conhecer de perto o funcionamento do Corpo de Bombeiros Voluntários da Posse.

Juntamente com Holambra, Santo Antônio de Posse foi um dos primeiros municípios do Estado de São Paulo a implantar o modelo de bombeiros voluntários, reconhecido pela dedicação e eficiência no atendimento à população.

Também participaram oficiais do 7º Grupamento de Bombeiros, que cobre toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e cidades do entorno; o Cap PM Vilas Boas, comandante do Subgrupamento de Bombeiros (SGB); o 1º Ten PM Luiz Henrique, comandante do 2º Pelotão; o 1º Ten PM Belisário, comandante do 1º Pelotão; além de outros representantes regionais.

O encontro reforçou a importância da integração entre municípios e corporações para aprimorar a segurança e garantir que o atendimento à população seja cada vez mais ágil e eficiente.