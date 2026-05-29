Santo Antônio de Posse reduz em 99,4% os casos de dengue em relação ao mesmo período de 2025

Santo Antônio de Posse apresentou uma importante redução nos casos de dengue em 2026. De acordo com levantamento da Vigilância Epidemiológica, entre os dias 1º de janeiro e 20 de maio deste ano, o município registrou apenas 11 casos da doença.

Os números consideram o período de 1º de janeiro a 20 de maio de cada ano e demonstram uma queda expressiva em comparação aos anos anteriores. No mesmo intervalo, a cidade contabilizou 31 casos em 2023, 4.069 casos em 2024 e 1.925 casos em 2025. Em relação ao mesmo período do ano passado, a redução registrada em 2026 foi de 99,4%.

O resultado reforça o trabalho contínuo realizado pela Vigilância Epidemiológica e pelas equipes da saúde municipal, que intensificaram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em toda a cidade. As equipes atuaram com visitas domiciliares, orientações preventivas, eliminação de criadouros e monitoramento constante dos bairros.

A participação da população também foi fundamental para o alcance dos números positivos. Muitos moradores abriram as portas de suas casas para as vistorias e colaboraram com os cuidados necessários dentro dos imóveis, eliminando recipientes com água parada e contribuindo diretamente para a redução dos focos do mosquito.

Segundo Márcia Simenton, responsável pela Vigilância Epidemiológica do município, o resultado é fruto de um trabalho conjunto entre poder público e população.

“Essa redução mostra que quando o trabalho de prevenção é realizado de forma contínua e a população participa, os resultados aparecem. Tivemos uma grande colaboração dos moradores, que abriram suas casas para as equipes e também fizeram a sua parte no combate aos criadouros do mosquito”, destacou.

Mesmo com os índices positivos, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse reforça que o combate à dengue deve continuar sendo um compromisso coletivo. A orientação é para que a população mantenha os cuidados preventivos e siga colaborando com as equipes de saúde do município.