Santo Antônio de Posse reforça estrutura de creches com novos materiais

Prefeitura investe R$ 33 mil em cadeirões, bebês-conforto e máquinas de lavar para as unidades de ensino infantil

A fim de melhorar o bem-estar das crianças atendidas nas unidades de ensino infantil, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse investiu cerca de R$ 33 mil na aquisição de novos materiais para reforçar a estrutura das escolas.

Foram comprados 74 cadeirões, 20 bebês-conforto e 5 máquinas de lavar roupas com capacidade para 20kg. Os equipamentos estão sendo distribuídos nas oito unidades de ensino infantil do município: EMEI Beija-Flor, EMEI Profª Alvertina Dias de Moraes Longhi, EMEI Castelo da Criança, EMEI Maria Carolina Vicenzotti Benedito, EMEI Olga Amélia Lucchesi Bergo, EMEI Primeira Estação, EMEI Regina Lala Coimbra e EMEI Vó Landa.

“A chegada desses materiais representa um avanço importante no cuidado com as nossas crianças e no suporte ao trabalho diário das equipes. Estamos sempre buscando melhorias para oferecer uma educação cada vez mais acolhedora e de qualidade”, destacou a secretária de Educação, Maracy Pavanello.

Com essa entrega, as unidades ganham mais recursos para garantir um ambiente adequado e acolhedor no atendimento à primeira infância.