Santo Antônio de Posse ultrapassa 60 mil atendimentos médicos no primeiro semestre de 2025

Balanço reforça eficiência da rede municipal e compromisso com o cuidado da população

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira, 24 de julho, o balanço do primeiro semestre de 2025, que compreende o período de 1º de janeiro a 30 de junho, com números que reforçam o compromisso com uma saúde pública acessível, eficiente e cada vez mais próxima da população. Ao todo, foram realizados 68.717 atendimentos médicos nas unidades da rede municipal.

As unidades dos Programas de Saúde da Família (PSFs) seguem como base do atendimento primário, promovendo o cuidado contínuo e humanizado em todas as regiões da cidade. Entre as unidades em atividade estão o PSF Elídia Fabocci da Silva (Rincão), PSF Dr. José Paulo Marum (Ressaca), PSF Nolberto de Olivério (Bela Vista), PSF João Teixeira e Atílio Bergo (Jardim Brasília), PSF José Masotti “Kué” (Residencial dos Lagos) e o PSF Popular. Juntas, essas unidades realizaram 25.570 consultas médicas, somando atendimentos nas especialidades de clínica geral, ginecologia e pediatria.

Complementando a rede de atenção, a unidade Vila Bianchi, que atua como suporte ao Pronto Socorro Municipal, contribuiu com 8.387 atendimentos no semestre. O serviço auxilia diretamente na redução da fila de espera, acolhendo casos clínicos de menor complexidade e oferecendo mais agilidade à rede de urgência.

Já o Pronto Socorro Municipal, referência nos atendimentos de emergência, contabilizou 34.760 atendimentos médicos entre janeiro e junho, além de 8.723 exames laboratoriais, essenciais para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes atendidos.

Para a secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, os números são resultado de planejamento, trabalho coletivo e compromisso com o bem-estar da população. “Atingir mais de 60 mil atendimentos em seis meses mostra a força da nossa rede pública de saúde. É um esforço diário de profissionais dedicados e de uma gestão comprometida com o cuidado de cada cidadão”, destacou.