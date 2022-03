Saúde aplica 1.091 doses durante evento no Parque dos Ingás

1.091 doses de imunizantes contra a Covid-19 foram aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde durante a vacinação livre demanda para adultos e crianças com idade de 6 a 11 anos realizada no domingo, 13 de março. Desta vez, a imunização aconteceu no Parque dos Ingás, juntamente com o evento Arte e Cultura na Praça promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo a enfermeira da pasta, Aline Roberta Leme, a vacinação livre demanda aos finais de semana é uma ação que tem sido positiva junto da população e tem atingido bons índices. “Apesar disso, há pessoas que não tomaram a primeira dose e outras que não voltaram para receber a segunda e terceira doses e ainda não completaram o esquema vacinal de imunização no combate contra Covid-19”, destacou ela.

Aline Leme ressaltou que a 3ª dose para a faixa etária de 12 a 17 anos só está disponível para os adolescentes imunossuprimidos, assim como a 4ª dose do imunizante para os adultos. “Seguimos as orientações do Ministério da Saúde e, por isso, somente as pessoas desses dois grupos específicos podem procurar uma unidade de saúde e receber a vacina mediante comprovação de paciente imunossupressor”, frisou.

Para receber a vacina, os imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Segundo o Ministério da Saúde, a quarta dose ainda não está disponível para os demais públicos.

Em Mogi Guaçu, até o momento, 316.403 doses já foram aplicadas contra a doença, sendo 131.352 pessoas com uma dose do imunizante; 120.931 com duas doses e 60.021 munícipes com a dose de reforço. Também foram aplicadas 4.099 doses únicas.

Vacinação

Nesta semana, 15 unidades de saúde de Mogi Guaçu continuam realizando a vacinação livre demanda para imunização contra a Covid-19 em adultos a partir dos 12 anos. Em seis delas também ocorrem imunização de crianças de 6 a 11 anos de idade.

Não há necessidade de agendamento. Para os adultos estão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação da 3ª dose está disponível para as que tomaram a 2ª dose há quatro meses para pessoas acima de 18 de anos.

A vacinação livre demanda está acontecendo nas unidades do Centro Oeste, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Chaparral, Guaçuano, Fantinato, Guaçu Mirim, Ypê II, Ypê Pinheiro, Suécia, Santa Cecília, Eucaliptos, Rosa Cruz e Hermínio Bueno no horário das 8h às 11h.

A população deve verificar qual unidade tem o imunizante de acordo com o calendário abaixo.

Vacinação livre demanda de Covid-19 até 18/03/2022

Período da manhã: 8h às 11h

Adulto – a partir dos 12 anos

Centro Oeste – quarta e quinta-feira

Zaniboni II – segunda e quarta-feira

Chaparral – terça-feira

Guaçuano – quinta-feira

Fantinato – segunda, quarta e sexta-feira

Guacu Mirim – segunda, terça, quinta e sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira

Ypê Pinheiro – quarta e sexta-feira

Suécia – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Santa Cecília – sexta-feira

Eucaliptos – segunda, quarta e sexta-feira

Rosa Cruz – segunda, terça, quarta e sexta-feira

Hermínio Bueno – terça-feira

Zaniboni I – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Alto dos Ypês – segunda-feira

Crianças – de 6 a 11 anos

Zaniboni I – segunda-feira

Fantinato – terça e quinta-feira

Chaparral – quinta-feira

Guaçu Mirim – quarta-feira

Suécia – sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira