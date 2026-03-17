SAÚDE DE JAGUARIÚNA REALIZA NOVO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 21 de março, mais uma etapa das ações estratégicas de enfrentamento à dengue no município. O mutirão será realizado das 8h às 17h, com foco na região do bairro Jardim Primavera.

A iniciativa mobiliza equipes de agentes de saúde que irão percorrer as vias do bairro realizando visitas casa a casa. Durante as inspeções, serão verificados quintais, áreas externas, garagens e demais espaços que possam acumular água parada, condição ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Além da vistoria, os profissionais também atuarão na eliminação de possíveis criadouros, recolhendo objetos e materiais que possam reter água. Outro ponto importante da ação é a orientação direta aos moradores, com reforço das principais medidas preventivas, como manter caixas d’água vedadas, higienizar calhas regularmente, descartar corretamente recipientes inutilizados e evitar qualquer tipo de acúmulo de água.

A Secretaria de Saúde destaca que o enfrentamento à dengue depende do esforço conjunto entre o poder público e a população. “A colaboração dos moradores, ao permitir o acesso dos agentes e adotar práticas simples no cotidiano, é determinante para reduzir os focos do mosquito e conter o avanço das arboviroses na cidade”, ressalta a secretaria.

Segundo a pasta, ações como essa continuarão sendo realizadas em diferentes regiões, conforme o monitoramento epidemiológico, ampliando a prevenção e protegendo a população.

Foto: arquivo