SAÚDE VISITA 567 RESIDÊNCIAS DURANTE MUTIRÃO NO BAIRRO CRUZEIRO DO SUL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado, dia 25 de outubro, o mutirão contra a dengue no bairro Cruzeiro do Sul. A ação, que marcou a retomada dos mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade, mobilizou agentes de saúde e moradores na luta contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Durante o mutirão, que ocorreu das 8h às 17h, os agentes de saúde percorreram 567 residências no bairro, oferecendo orientações sobre como eliminar focos de água parada e prevenir novos criadouros do mosquito. Além disso, foi realizada a retirada de entulhos e objetos inservíveis que poderiam acumular água, com a remoção de um caminhão cheio desses materiais.

A ação contou com a colaboração da comunidade, que permitiu o acesso dos agentes em muitas casas. No entanto, 350 imóveis estavam fechados no momento da visita. Os agentes retornarão a esses locais ao longo da semana para novas tentativas de visitação. Em 44 residências, os moradores recusaram a visita, enquanto 24 casas estavam desocupadas no momento da passagem dos agentes.

Nos próximos meses outros bairros da cidade receberão a ação, em datas e serem definidas.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de ações contínuas no combate ao mosquito Aedes aegypti e lembra que os mutirões têm um papel fundamental na prevenção da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. A redução dos casos de dengue, observada após os mutirões realizados no primeiro semestre, comprova a eficácia dessas iniciativas.

“Esses mutirões são essenciais para mantermos nossa cidade protegida. A colaboração de cada morador é crucial para o sucesso dessa mobilização. Agradecemos a todos que participaram e reforçamos o pedido de cooperação daqueles que não estavam em casa ou não permitiram o acesso. O trabalho de conscientização e eliminação dos focos de mosquito é contínuo”, informa a Secretaria de Saúde.