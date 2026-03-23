SAÚDE VISITA MAIS DE 560 IMÓVEIS DURANTE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NO JARDIM PRIMAVERA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna divulgou o balanço do mutirão de combate à dengue realizado no último sábado, dia 21 de março, no bairro Jardim Primavera. A ação integrou as estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Durante o trabalho, as equipes de agentes de saúde percorreram 562 imóveis. Desse total, 317 residências foram efetivamente vistoriadas. Outras 212 estavam fechadas, 17 tiveram a entrada recusada e 16 estavam desocupadas.

As inspeções identificaram dez focos do mosquito e resultaram na coleta de 16 amostras de larvas, que serão analisadas para monitoramento e controle da infestação. Além da eliminação de criadouros, os agentes também orientaram os moradores sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do mosquito.

A Secretaria de Saúde ressalta que a participação da população é essencial no combate à dengue, especialmente ao permitir a entrada dos agentes nas residências e adotar hábitos preventivos no dia a dia.

Foto: divulgação