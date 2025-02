Secretaria de Educação avança no Programa de Educação Ambiental com a Rede Municipal de Ensino

A Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido uma série de ações, contribuindo para que as práticas pedagógicas nas escolas, sob a perspectiva de Educação Ambiental, sejam articuladas de acordo com o estabelecido no Programa Municipal de Educação Ambiental, formalizado pelo Decreto nº 06/2025. O objetivo é a formação de cidadãos conscientes e aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de maneira comprometida com a vida, com o bem-estar individual e coletivo e com a sociedade em que estão inseridos.

Segundo a secretária Regina de Santana Lago Gracini, temas como mudanças climáticas, desastres naturais, flora, fauna, arborização urbana, preservação de corpos d’água, resíduos sólidos e outros assuntos de interesse social estão constantemente presentes na grade curricular e sendo trabalhados ativamente junto à Rede Municipal de Ensino, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Neste contexto, em diálogo com outras secretarias municipais, a Secretaria de Educação tem o propósito de reconhecer o meio ambiente como objeto de transformação, possibilitando, assim, uma reflexão sobre a vida e a sociedade que temos e a que desejamos. “O objetivo é capacitar as futuras gerações para a construção de um mundo mais equilibrado e sustentável”, enfatiza Gracini.

A sociedade tem, ao longo do tempo, construído uma relação de distanciamento e de utilitarismo com o meio ambiente, resultando muitas vezes em catástrofes ecológicas. Para enfrentar a crise ambiental e restabelecer os elos de uma convivência mais solidária com os seres vivos, precisamos mudar nossos valores, atitudes e sentimentos em relação ao meio ambiente, finaliza Gracini.

Além disso, as crianças da Rede Municipal de Ensino têm participado ativamente de diversas atividades voltadas à educação ambiental. Entre as ações realizadas, destaca-se o plantio de árvores nas escolas e em espaços comunitários, promovendo a conscientização sobre a importância da arborização urbana e da preservação da natureza. Em sala de aula, são desenvolvidas atividades de conscientização e educação ambiental, abordando temas como resíduos sólidos, reciclagem e os impactos da poluição no meio ambiente.

As crianças também participam do plantio de hortaliças, aprendendo sobre a importância da agricultura sustentável e da alimentação saudável. Além disso, são fornecidas informações sobre o aterro sanitário, seu funcionamento e os efeitos negativos do desperdício de recursos, estimulando a reflexão sobre a redução do lixo e a necessidade de práticas mais responsáveis e sustentáveis.

Essas ações têm sido fundamentais para formar uma geração mais consciente e engajada nas questões ambientais, capacitando as crianças a se tornarem protagonistas da transformação ambiental em suas comunidades.