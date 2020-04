Secretaria de Saúde e Santa Casa de Itapira firmam parceria para enfrentar pandemia do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Itapira firmaram na manhã de quinta-feira, dia 09, uma parceria para enfrentamento do coronavírus em Itapira. Estiveram presentes o Prefeito José Natalino Paganini, a Secretária de Saúde Maria Cristina Moreira, o Gestor do Comitê de Crise do Covid-19 Maurício Cassimiro de Lima, o Provedor da Santa Casa Jurgen Alexander Borchat e o Diretor Financeiro da Santa Casa Cláudio Samogim. O Deputado Barros Munhoz também marcou presença através de videoconferência.

Os dois hospitais trabalharão em conjunto para internações relacionadas ao coronavírus e casos não relacionados a essa doença, fazendo com que o isolamento de pacientes infectados ou com suspeitas seja mais eficaz. Na prática, os pacientes continuarão sendo atendidos em seus respectivos prontos socorros, mas os casos de internação para Covid-19 em enfermaria e UTI serão todos transferidos para o Hospital Municipal devido sua estrutura de isolamento completa. Já as internações em UTI dos casos não relacionados à doença serão todos na Santa Casa, mesmo os casos que tiveram entrada pelo Hospital Municipal.

Além disso, a Santa Casa irá subsidiar testes rápidos para Covid-19 e testes de capacidade pulmonar e também fará locação de um aparelho de tomografia que ficará no Hospital Municipal, melhorando a qualidade do atendimento para a população itapirense. “É uma parceria que já passa a valer e a população só tem a ganhar com essa parceria, pois resultará em ainda mais qualidade no atendimento para todos”, afirmou o Prefeito Paganini.