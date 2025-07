Segunda prisão por violência doméstica em 2 dias em Santo Antônio de Posse expõe drama vivido por mulheres

Em menos de 48 horas, PM atende duas ocorrências graves no mesmo bairro envolvendo agressões a mulheres com filhos no colo

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado, 26 de julho, mais um indivíduo por violência doméstica, ameaça e lesão corporal em Santo Antônio de Posse. A ocorrência aconteceu novamente na Vila Esperança, bairro onde, dois dias antes, outro caso semelhante já havia resultado em prisão.

Segundo o relato, a vítima afirmou que foi agredida com socos no olho esquerdo e no braço por seu companheiro, além de ter sido ameaçada de morte junto com toda a sua família. No momento das agressões, ela carregava a filha de apenas 7 meses no colo.

A mulher apresentava hematomas visíveis na face e vermelhidão no braço esquerdo. A filha mais velha do casal também prestou depoimento, relatando que já presenciou outras agressões semelhantes contra a mãe.

Diante da gravidade da situação, o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão ratificada e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Este é o segundo caso grave de violência doméstica registrado no mesmo bairro em menos de 48 horas. Na noite de quinta-feira (24), outro agressor foi preso após gritos de socorro serem ouvidos por vizinhos. Na ocasião, a vítima também relatou ter sido agredida enquanto segurava a filha de 2 anos, além de ter objetos da casa quebrados e roupas rasgadas durante o ataque.

A Polícia Militar reforça que não tolera esse tipo de crime e seguirá atuando de forma firme na proteção das vítimas e responsabilização dos agressores. A denúncia é essencial para combater essa realidade — ligue 190 ou 180 em caso de violência.