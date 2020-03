SEM PÚBLICO, CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA REALIZA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA

A Câmara Municipal de Vereadores de Holambra realizou nesta segunda-feira, a 7ª Sessão Ordinária de 2020. Sem público, devido as medidas adotadas em combate ao novo coronavírus, foram feitas três indicações e discutidas as ações que o município vem realizando

para atravessar essa pandemia.

O vereador Jesus da Farmácia solicitou ao executivo que implantem uma lombada na rua Walravens em frente a saída da unidade de saúde do bairro Residencial Imigrantes. Sobre os impactos do novo coronavírus na sociedade o presidente da Câmara Lucas Barbosa Simioni, solicitou que o 13º salário aos aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Holambra (IPMH) seja antecipado e o vereador Aparecido Lopes propôs a distribuição de cestas básicas às famílias de vulnerabilidade social do município.

Além da ata de sessão anterior, a votação do encontro foi em relação ao requerimento n° 006/2020 , também de autoria do vereador Aparecido, que pediu ao executivo uma cópia de um processo licitatório (carta convite n°010/2019) que envolve a contratação de empresa para fornecer todos os materiais e profissionais qualificados, para atender o departamento de Esportes através de aulas de Jiu Jitsu e Capoeira Educacional.

A próxima sessão está prevista para o dia 6 de abril. Em caso de mudanças, a Câmara Municipal irá avisar a população através de nota divulgada nas redes sociais oficiais do legislativo.