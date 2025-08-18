Semana começa com calor acima da média e tempo seco na Região de Campinas

Máximas podem chegar a 33ºC em algumas cidades; fenômeno conhecido como ‘veranico’ deve marcar os próximos dias

A Região de Campinas (SP) deve enfrentar uma mudança no clima ao longo desta semana. O friozinho dos últimos dias dará lugar a temperaturas mais elevadas, típicas de um “veranico”, período de dias consecutivos em que os termômetros registram de 3ºC a 5ºC acima da média histórica.

Segundo a previsão, a máxima pode chegar a 33ºC em algumas cidades da região, com baixa umidade relativa do ar, o que aumenta a sensação de tempo seco.

Em Campinas, a segunda-feira (18) terá temperaturas entre 13ºC e 27ºC. Já na terça-feira (19), a tendência é de calor ainda mais intenso, com mínima de 13ºC e máxima de 29ºC.

Os veranicos são comuns no outono e no inverno e podem ou não estar associados a ondas de calor, mas sempre chamam atenção pelas mudanças bruscas na rotina climática.